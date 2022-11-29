Слово за слово: сельчанин в порыве ревности ударил знакомого ножом

Слово за слово: сельчанин в порыве ревности ударил знакомого ножом

Мужчина, его сожительница и её подруга приехали в гости к 45-летнему жителю села Малаешты. Компания отдыхала, выпивали. В какой-то момент гость приревновал свою пассию к хозяину дома и тростью ударил мужчину. Тот в ответ схватил со стола нож и ударил ревнивца в грудь.

Чуть позже все успокоились и продолжили отдых. Внезапно 41-летнему мужчине стало плохо, он потерял сознание. Хозяин вызвал “скорую”, пишет mvdpmr.org.

Мужчине оказали первую медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. По факту произошедшего проводится разбирательство.

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