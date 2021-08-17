Слово за слово: пьяный мужчина в пылу ссоры ранил двух приятелей

Слово за слово: пьяный мужчина в пылу ссоры ранил двух приятелей

Жильцы дома в Григориополе обнаружили у подъезда раненого мужчину. Пострадавшему вызвали скорую и милицию.

На месте происшествия был задержан подозреваемый – 70-летний житель города. Как оказалось, складным ножиком он успел травмировать двух человек. Второй пострадавший поднялся в квартиру.

В ходе дознания была восстановлена картина произошедшего: трое знакомых сидели на лавочке во дворе и пили водку. Слово за слово – между мужчинами возникла ссора. В какой-то момент в руках одного из горожан блеснул нож. Пострадавшие 65 и 63 лет с ножевыми ранениями были госпитализированы в районную больницу, пишет mvdpmr.org.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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