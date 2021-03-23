Слово за слово: один сосед избил другого из-за лая собак

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Инцидент произошёл на одной из улиц Григориополя. Двое мужчин пришли к соседу высказать претензии по поводу громкого лая собак.

Конфликт накалялся. В итоге 58-летний хозяин животных схватил черенок от сельхозинвентаря и стал наносить им удары одному из оппонентов, пишет mvdpmr.org.

Потерпевшему понадобилась госпитализация. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные раны волосистой части головы, закрытые переломы обеих лодыжек.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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