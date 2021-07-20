Слово за слово: девушка пострадала от рук нетрезвой компании

Слово за слово: девушка пострадала от рук нетрезвой компании

Жительница Незавертайловки сообщила правоохранителям о том, что её избили.

По словам 20-летней заявительницы, она поехала к подруге на день рождения в село Карагаш. Девушки отмечали торжество на речке, выпивали и веселились. Когда празднование закончилось, вызвали такси и ждали авто у магазина. Там распивала спиртное другая компания.

Мужчины пригласили дам продолжить веселье с ними. Девушки отказались. В какой-то момент началась словесная перепалка, в ходе которой пострадавшую оскорбили и избили.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md