Слово за слово: девушка пострадала от рук нетрезвой компании

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Жительница Незавертайловки сообщила правоохранителям о том, что её избили.

По словам 20-летней заявительницы, она поехала к подруге на день рождения в село Карагаш. Девушки отмечали торжество на речке, выпивали и веселились. Когда празднование закончилось, вызвали такси и ждали авто у магазина. Там распивала спиртное другая компания.

Мужчины пригласили дам продолжить веселье с ними. Девушки отказались. В какой-то момент началась словесная перепалка, в ходе которой пострадавшую оскорбили и избили.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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