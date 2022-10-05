Слово министра

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Андрей Спыну – о поставках газа, электроэнергии и тарифах

Любовь Чегаровская, info@aif.md

Как следует из материала, опубликованного на с. 11 «АиФ в Молдове», с 1 октября российская компания «Газпром» на треть сократила поставки природного газа в нашу страну. Уменьшение объёмов поставляемого РМ газа в преддверии зимы взволновало потребителей, у которых накопилось много вопросов о текущей и будущей энергетической ситуации в стране.

В этой связи вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну провёл в субботу, 1 октября, пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы СМИ о том, в каком положении оказалась Республика Молдова, какие действия предпринимаются властями, чтобы природный газ и электроэнергия в необходимых объёмах поступали в нашу страну.

Урезанный объём

– Все ли текущие финансовые обязательства выполнила «Молдовагаз» перед «Газпромом»? Какой объём газа, согласно условиям контракта, подписанного между «Молдовагаз» и «Газпромом», поставляется ежемесячно в Молдову, в том числе и в Приднестровье?

– 30 сентября «Молдовагаз» полностью закрыл сумму аванса за сентябрь «Газпрому». Даже если полностью были покрыты финансовые обязательства, «Молдовагаз» получила подтверждение на частичную поставку объёмов природного газа в октябре – речь идёт о поставке 5,7 млн м³ газа в сутки. Повторяется ситуация октября 2021 года, когда объём поставки был сокращён на 30%. Разница в том, что в этом году, по сравнению с прошлым, у нас есть подписанный контракт, который должен соблюдаться. Мы говорим всегда, что будем соблюдать взятые по контракту обязательства и ждём, что точно так же поведёт себя и вторая сторона, имею ввиду «Газпром». Согласно условиям контракта, предусмотрена поставка в Республику Молдова 250 млн м³ газа, из которых 80 млн м³ – для потребителей правого берега Днестра и 170 млн м³ – для жителей левобережной Молдовы. Хочу отметить, что Приднестровью поставляется большая часть газа, так как он используется Молдавской ГРЭС для производства электроэнергии.

Согласно контракту с «Газпромом», для «Молдовагаз» зарезервированы годовые транзитные мощности через территорию Украины по 5,7 млн м³ в сутки. На октябрь 2022 года предстояло зарезервировать дополнительные мощности. В результате выяснилось, что «Газпром» не зарегистрировал дополнительные объёмы в 2,36 млн м³ (30%), запрошенные «Молдовагаз» и предусмотренные в подписанном контракте. В случае соблюдения договорных обязательств «Газпромом», необходимые мощности «Молдовагаз» могут быть обеспечены посредством ежедневных тендеров. В этой связи 30 сентября поставщик газа РМ направил в адрес «Газпрома» запрос о том, чтобы в период с 1 по 7 октября были зарезервированы дополнительные объёмы газа на каждый день для обоих берегов Днестра. Ориентировочная закупочная цена природного газа в октябре составляет $1028 за 1000 м³. Это почти на 40% ниже, чем в сентябре.

Тариф для бытовых потребителей пока не изменится. Если цена на газ упадёт намного больше, чем $1028 за 1000 м³, тогда «Молдовагаз» должна будет обратиться в НАРЭ с расчётами о снижении тарифа.

Пролили свет на контракты

– В отличие от долгосрочных договорных отношений с «Газпромом», постоянного контракта на поставку электроэнергии Республике Молдова пока нет. Кто и на каких условиях будет поставлять электроэнергию в Молдову в октябре?

– Что касается поставки электроэнергии, то в октябре «Энергоком» подписал соответствующие контракты с несколькими компаниями. Первый – с Молдавской ГРЭС на поставку 67% электроэнергии по цене $62,5/МВтч. 30% электричества будет поставляться украинской компанией «Энергоатом» по цене $77 в период с 1 по 15 октября. На 3% (балансирование пикового потребления) закупки был заключён контракт с «Укргидроэнерго» по цене $132/МВтч на период с 1 по 15 октября. Таким образом средневзвешенная цена электроэнергии за октябрь составляет $68,9/МВтч.

– Почему украинские компании, поставляющие в Молдову электроэнергию, подписали контракт всего на две недели? Что мы будем делать потом?

– Контракты были подписаны на полмесяца из-за войны. Мы видим, что в последние недели Российская Федерация атаковала несколько электростанций на территории соседнего государства, поэтому и Украина, и Молдова должны быть уверены, что этот объём электроэнергии может быть произведён и поставлен в нашу страну. До 15 октября будет проведена оценка и принято решение, как поступать в дальнейшем. Дополнительно сообщаю, что 30 сентября «Молдэлектрика» подписала с румынской компанией «Трансэлектрика» контракт об экстренной поставке электроэнергии. На данный момент подписаны экстренные контракты о поставках электроэнергии и с Украиной, и с Румынией.

В чём разница?

– Предусматриваются ли в заключённом с «Газпромом» контракте меры наказания за несоблюдение его положений?

– Да, положения контракта предусматривают меры наказания. В настоящее время группа юристов Агентства государственной собственности анализирует эти пункты и выскажет своё мнение в самое ближайшее время.

– Ведутся ли дискуссии с «Газпромом»? Если существует этот диалог между сторонами, дают ли они какие-то ответы на вопросы?

– Дискуссии сейчас ведутся между «Молдовагаз» и «Газпромом». У нас был диалог в конце августа. Как я выше сказал, «Молдовагаз» обратилась к поставщику с просьбой соблюдать условия контракта и запросила ежедневно предоставлять дополнительные объёмы газа. Ждём ответа. Как только будет какая-то информация, сообщим общественности.

– Если Молдова недополучает 30% газа, откуда мы возьмём разницу, по какой цене, и как это на нас отразится?

– Для первых двух недель октября этого объёма газа достаточно для правобережной Молдовы, так как потребление обычно начинает расти во второй половине месяца, когда на улице холодает. К тому же, как показывают данные, общее потребление газа в стране снизилось примерно на 28%. Через неделю проанализируем, на сколько упадёт потребление. А цифра в 8 млн м³ в октябре была рассчитана, исходя из объёмов потребления прошлых лет. Учитывая, что мы применяем меры по снижению потребления объёмов газа, спустя несколько недель будет видно, хватит ли нам поставляемого сейчас объёма на текущий месяц. В случае, если «Газпром» не предоставит дополнительно объём в 30%, предусмотренный по документам, у «Энергокома» есть контракты на поставку и хранение 53,5 млн м³ газа, которые могут быть использованы, если возникнет такая необходимость.

– Если «Газпром» будет поставлять на 30% газа меньше и в ноябре, и в декабре, какие есть альтернативные пути для перенаправления необходимого объёма газа?

– На данный момент нет технических ограничений для поставки дополнительного объёма газа. Эти поставки, если «Газпром» согласится, могут происходить ежедневно и будут покрывать необходимые нам объёмы. Соответственно, принятие такого решения зависит только от «Газпрома». Если «Газпром» откажет, то «Молдовагаз» попытается нарастить поставки газа из альтернативных источников – из Польши, Румынии. Вариантов купить газ много, но проблема в цене. В настоящее время самая выгодная цена – это цена, заложенная в договоре между «Молдовагаз» и «Газпромом».

Риска никакого

– Закупленный газ планируется хранить на Украине? Не рискованно ли это?

– Мощности по хранению газа в Румынии имеют определённые технические ограничения, поэтому возникла необходимость диверсифицировать запасы газа. Мы не видим никаких рисков хранения газа на Украине, так как газохранилища находятся в западной части этой страны, недалеко от границы с Польшей, во Львове. И эти хранилища находятся на достаточно большой глубине и не существует никаких рисков. Дополнительно нужно сказать, что газохранилища на Украине используются в этот период и многими другими европейскими странами. И для наших объёмов нет повышенного риска их потери.

Мяч на стороне Румынии

– Обсуждается ли с Бухарестом подписание контракта о долгосрочной поставке природного газа Республике Молдова? Насколько это реально, и что говорит по данному поводу румынская сторона?

– Я уже не раз говорил, что мы заинтересованы в этом. Мяч на стороне Румынии. Мы согласны подписать контракт настолько быстро, насколько это возможно. Понимаем, что наши румынские коллеги также сталкиваются с определёнными вызовами в части поставок природного газа в предстоящем зимнем периоде. Но мы настроены оптимистично. С учётом того, что началось внедрение ряда проектов по дополнительной эксплуатации газовых месторождений в Румынии, думаю, реально на ближайшие годы заключить долгосрочный контракт с этой страной.

Дешевле не будет

– В октябре цена на газ будет на 40% дешевле, а для бытовых потребителей тариф останется без изменений, или может быть снижен?

– Для бытовых потребителей тариф останется таким, какой был недавно утверждён НАРЭ. В сентябре газ стоил $1882. Если провести простой расчёт, то выяснится, что тариф следовало бы повысить почти до 40 леев. Но был принят средний тариф, чтобы хватало на погашение текущего потребления. Так что тариф для бытовых потребителей пока не изменится. Если цена на газ упадёт намного больше, чем $1028 за 1000 м³, тогда «Молдовагаз» должна будет обратиться в НАРЭ с расчётами о его снижении.

– Будут ли в октябре потребителям отключать природный газ и электроэнергию за долги?

– В октябре никто из потребителей не будет отключён от газа и электроэнергии. Продолжаем экономить, делать резервы и готовиться к зиме. Хочу убедить вас, что правительство делает всё возможное, чтобы обеспечить страну природным газом, электричеством и теплом в каждом доме. Это мы вам обещали, и делаем.