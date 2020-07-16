Сливали топливо: двух мужчин поймали с поличным (ФОТО)

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Попытку кражи топлива пресекли в Вулканештах сотрудники Пограничной полиции. До момента задержания злоумышленникам удалось слить 160 литров горючего.

15 июля пограничники заметили автомобиль ВАЗ, припаркованный всего в 300 метрах от границы. Вскоре у машины появились двое мужчин с канистрами. По мере приближения патруля неизвестные попытались скрыться, однако их задержали.

У правонарушителей обнаружили 8 пластиковых контейнеров по 20 литров, наполненных бесцветной жидкостью с характерным запахом бензина. Мужчины отказались давать какие-либо объяснения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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