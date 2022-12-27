Следуем за чёрным кроликом

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О том, что ждёт весь мир и Республику Молдова в 2023 году

Ирина Красильникова, info@aif.md

Новый 2023 год чем-то и впрямь готов погрузить нас в атмосферу «Алисы в Стране чудес». Только кролик не белый, а чёрный. Иногда этот год ещё называют годом кошки. Но, с учётом всех неприятностей 2022-го, только чёрных кошек нам не хватает…

Под влиянием Плутона

Главным астрологическим событием 2023 года станет смена Плутоном знака. С 2008 года эта планета находилась в Козероге. А в марте 2023-го она переходит в Водолея. Плутон – последняя планета солнечной системы, он как бы охватывает всю её своей орбитой. И смена знака означает приход другой энергетики, а это приводит к переменам во всех мировых процессах. В первую очередь, это смена систем управления и изменение властных структур.

Понятие вертикаль власти уходит в историю. Власть становится как бы сетевой. И люди к 2039 году, когда завершится пребывание Плутона в Водолее, будут объединены не в трудовые коллективы, и даже не в родственные кланы, а в своеобразные клубы по интересам.

Плутон в астрологии — очень неоднозначная фигура. Возможности, которые он даёт, безграничны. Его действия требуют выхода на более высокий уровень. Но применяемые методы порой жестоки и абсолютно бескомпромиссны. Если не хотите добровольно, тогда будет принудительно. А вот понять, что сопротивление бессмысленно, и как было, уже не будет, для человечества очень непросто.

С Плутоном связаны ядерные силы, атомная энергия, землетрясения и ураганы. Поэтому, безусловно, апокалиптические настроения будут муссироваться и в дальнейшем. Но всё же звёзды конец света не подтверждают. В космосе, наоборот, напряжённые конфигурации распадаются. К тому же сейчас Плутон пройдёт только по первому градусу Водолея, а это градус пустых земель. Так что угрозы для цивилизованных территорий нет. В то же время эскалация ситуации в Арктике, Антарктике, пустынных местностях очень вероятна.

Вообще, именно весна 2023 года принесёт основные перемены. В это время сменит знак и Сатурн. Он переместится в знак Рыб. Это период, когда мы расстаёмся с иллюзиями. Снижается градус экзальтированности. Тяжёлое отрезвление. Многие «идейные» борцы пройдут стадию очищающего стыда. А тот, кто не способен признавать свои ошибки, окунётся в омут крайнего фанатизма, но всерьёз фанатиков к тому времени принимать перестанут.

В это же время, вероятно, начнётся внедрение в производство тех открытий в медицине и химии, которые были сделаны в 2022 году. А их было немало. И полная расшифровка генома человека, и новые методы борьбы с раком, и аутоиммунная природа Альцгеймера…

С середины мая сменит знак и Юпитер – он переместится в знак Тельца, что существенно усиливает прагматизм. Вероятно, к этому времени мир придёт к стадии «торга». То есть переговоры, наконец, станут предельно объектными и дадут возможность замолчать пушкам.

В 2023 году в карте Молдовы Сатурн делает негативные аспекты к Солнцу. В лучшем случае это паралич действующей власти, жёсткие рамки. Но это может говорить и о крушении государственности, переходе под внешнее управление.

Молдова–2023

Астрология – наука о циклах. И чтобы понять, чего ждать, нужно смотреть, какими были прошлые годы, когда констелляции планет были похожими. Год Кролика был в 2011 году. Для Молдовы это был год, когда мы побили мировой рекорд, прожив больше двух лет без президента. В целом это было время, когда центральная власть всё время находилась в подвешенном состоянии. Вполне вероятно, что и в 2023 году нам придётся столкнуться с подобными проблемами. Это подтверждает и то, что в карте Молдовы Сатурн делает негативные аспекты к Солнцу. В лучшем случае, это паралич действующей власти, жёсткие рамки. Но это может говорить и о крушении государственности, переходе под внешнее управление.

Особенно опасным выглядит апрель. В это время нужно проявлять большую осторожность, а наше руководство страны, наоборот, станет демонстрировать склонность к необдуманным действиям и провокационным речам. Если не будут приняты меры, и лица, нагнетающие обстановку, не будут привлечены к ответственности за клевету, страна рискует оказаться исключённой из союзов или международных организаций. Это плохой период для подписания каких-либо актов или юридических бумаг, новые соглашения в итоге пойдут во вред стране. В этот период лучше всего хранить статус-кво.

В мае возможны финансовые проблемы, а также сложности для сельского хозяйства. Вероятны многообещающие договорённости в начале июля. Это даст большое воодушевление. Но соглашение останется на бумаге или в итоге не даст обещанного.

Следующий проблемный период – конец августа. В это время возможно острое противостояние народа и армии. Применение силовых методов против населения. В то же время жители страны становятся более активными, отодвигают бытовые проблемы ради истины. Но разрушения инфраструктуры городов, а также раздела страны не будет.

Луч надежды

Хотя всё указывает на то, что нас ждут непростые времена, всё же впереди у нас виден просвет. К 2026 году на небе образуется очень благоприятная конфигурация высших планет. А потому стоит держать в уме – нынешние тенденции, это период, который можно сравнить с капитальным ремонтом в квартире, когда выехать из неё нет возможности. Если не помнить, что всё это делается для того, чтобы наше жильё стало комфортнее и современнее, можно просто свихнуться. Вот и наша планета сейчас в стадии капитального ремонта, и убежать нам, увы, некуда.

Выстоять поможет созидательный настрой, взаимопомощь, поиск промежуточного равновесия в делах.

В декабре подойдёт к завершению напряжённый аспект (квадратура) двух планетарных гигантов Урана и Сатурна. Этот длящийся более двух лет напряжённый аспект принёс нам сначала пандемию, а затем и военный конфликт. Сейчас начнёт складываться секстиль Плутона с Нептуном, несущий мощное примиряющее влияние. Действие этого аспекта ощущалось на планете, начиная с 1943-го по 1991 год, и давало некий разумный баланс сил, равновесие, просуществовавшее на протяжении 48 лет, несмотря на локальные конфликты и период холодной войны.

То усиливаясь, то немного слабея, Нептун с Плутоном будут влиять на мир уже сейчас, а в полной мере с 2026 по 2039 год. Никакое напряжение не будет вечным. Скоро придут позитивные перемены, в ходе которых ситуация противостояния в мире медленно, но верно будет смягчаться. Мир уйдёт от катастрофы и развернётся в сторону устойчивости и стабильности. Без потрясений невозможна перестройка системы управления государств.

К позитивным факторам года следует отнести также отсутствие негативных планетарных аспектов, которые были бы устойчивы на протяжении всего 2023 года, как это имело место в уходящем 2022-м. Весной на Космической карте образуется второй благоприятный аспект Сатурна с Ураном (квинтиль), активизирующий процессы преобразования, которые могут охватить разные слои общества, несмотря на сохраняющую своё влияние на протяжении года квадратуру Плутона к Лунным узлам, связанную с разного рода авариями и военными конфликтами.

Судьба бизнеса

Год благоприятен для строительства и людей строительных специальностей, предпринимательства, связанного со строительством, восстановлением чего-либо.

Успех ждёт и тех, кто задействован в торговле продуктами питания.

Можно вкладываться в производство утилитарных вещей, того, что может скрасить быт.

Неудачный год для всех областей, связанных с водой и водным транспортом. Но хорош для мелиораторов.

Любовь и отношения

В 2023 году эмоциональные взаимоотношения между людьми выйдут на первый план, вытесняя прагматичность. Поэтому год благоприятен для создания или укрепления семьи, зачатия и рождения детей, а также для романтических знакомств.

Исключением может стать только период ретроградной Венеры во Льве – с 23 июля по 4 сентября. В это время лучше не вступать в брак.

Также 2023 год благоприятен для расширения круга друзей.

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Закатите в дом удачу!

У китайцев есть интересная традиция – закатывать по 9 апельсинов в свои дома или в жилища родных и друзей на китайский Новый год. Цитрусовые помогут сбыться мечтам. Это не шутка, а проверенный годами обряд. Его проводят в период празднования китайского Нового года для того, чтобы призвать в свою жизнь удачу и всё, чего душе угодно.

Китайцам повезло, у них новогодние праздники длятся не один, а целых 15 дней. Вот в это время и совершаются всевозможные обряды и ритуалы. Например, чтобы дом процветал и был, что называется, полной чашей, понадобится всего-навсего 9 апельсинов. Их отбирают тщательно – самые красивые и аппетитные. В Поднебесной считается, что этот цитрусовый плод олицетворяет собой достаток и золото.

Купленные плоды в дом не заносят, у порога – остановка. Можно подписать каждый апельсин, например: здоровье, удача, благополучие, финансовые успехи и т. д. Можно и не подписывать – это по желанию. Далее оранжевые плоды по одному перекатываются в дом через порог. Желательно, чтобы плоды оказались в каждой комнате.

Для жителей Китая девятка имеет важное значение и считается благоприятной. Это символ длительности времени, долгих лет жизни, полноты жизненной энергии, мудрости, любви. Китайцы во всём видят символику и уверены, что апельсиновый ритуал обязательно поможет закатить в дом всё загаданное.

Апельсины не нужно трогать три дня с момента их закатывания. Потом их можно использовать как угодно: сок выдавить, в салаты добавить, просто съесть. И ещё – нужно обязательно сказать «благодарю» апельсинам за работу.