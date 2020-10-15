Слава и уважение всем женщинам Республики Молдова! – Гречаный

Самые теплые поздравления и самые добрые пожелания женщинам, живущим в селах нашей страны, направила и Зинаида Гречаный. Спикер отметила, что этот день призван напомнить обществу о долге перед ними и о ценности их деятельности.
– Выражаю вам глубокое уважение и восхищение всем, что вы делаете каждый день – работаете и хлопочете по хозяйству, воспитываете детей и внуков, поддерживаете огонь любви и уважения в семье.Долг государства – помочь вам в выполнении этой жизненно важной для страны миссии. Мы делаем это как с помощью конкретных мер социальной поддержки, так и с помощью амбициозных программ стратегического развития сообществ. Здесь я имею в виду восстановление дорог, поставку качественной питьевой воды, создание возможностей для промышленного развития и создание новых рабочих мест.
Вы заслуживаете лучшей жизни – давайте построим ее вместе! Слава и уважение всем женщинам Республики Молдова! – подчеркнула она.
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