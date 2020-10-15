Слава и уважение всем женщинам Республики Молдова! – Гречаный

– Выражаю вам глубокое уважение и восхищение всем, что вы делаете каждый день – работаете и хлопочете по хозяйству, воспитываете детей и внуков, поддерживаете огонь любви и уважения в семье.

Долг государства – помочь вам в выполнении этой жизненно важной для страны миссии. Мы делаем это как с помощью конкретных мер социальной поддержки, так и с помощью амбициозных программ стратегического развития сообществ. Здесь я имею в виду восстановление дорог, поставку качественной питьевой воды, создание возможностей для промышленного развития и создание новых рабочих мест.