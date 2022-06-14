Сладость не в радость: НАБПП отозвало партию некачественной кондитерской продукции

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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов изъяло из торговой сети ряд несоответствующих требованиям качества кондитерских изделий.

После жалобы потребителя была проведена внезапная проверка импортёра кондитерских изделий. По итогам было установлено, что на продажу были выставлены 15 партий тортов, печенья, кренделей и сухариков с истёкшим сроком годности, а в 10 партиях тортов была изменена дата изготовления, пишет moldpres.md.

Инспекторы также проверили несколько торговых объектов в разных районах страны. По итогам проверок также были выявлены несоответствия: реализация кондитерских изделий без сертификатов качества и др.

Все несоответствующие продукты были изъяты из торговых сетей, составлены протоколы.

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