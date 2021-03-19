Скверы у здания “Kentford” и у Дворца Республики будут отремонтированы

0

Определены победители публичного конкурса на разработку концепции по реабилитации сквера на бульваре Штефана чел Маре (перед зданием “Kentford Business Center”) и сквера имени Николая Гоголя у Дворца Республики.

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Так, по скверу имени Николая Гоголя первым стал Анатолий Сафрони, набравший максимальное количество очков. Ремонт этой зоны в историческом центре столицы предусматривает обновление тротуаров и зелёных насаждений квартала по периметру улиц Букурешть-Марии Чеботарь-Алексея Щусева-Николае Йорга.

По скверу на бульваре Штефана чел Маре первое место заняли авторы Татьяна Зайченко и Дарья Урум, МПИ “Chișinăuproiect”.

Авторы проекта учли градостроительную документацию города, действующие нормы, а также Руководство по дизайну улиц Кишинёва. В ближайшие два месяца будет разработан исполнительный проект, после чего начнётся фактическая реабилитация зелёных зон. Впервые общественные места столицы будут отремонтированы после проведения муниципалитетом конкурсов проектов, – отметил градоначальник.

Победители конкурса получат премии в размере 10 тысяч леев. По 7 тысяч леев получат конкурсанты, занявшие второе место, и по 3 тысячи леев – третье.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.