СКВЕРная критика

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О том, как столичный сквер разделил кишинёвцев на два лагеря

27 ноября прошло официальное открытие сквера Михая Эминеску, ремонт которого кишинёвская

мэрия начала в августе.

Эта зелёная зона, расположенная слева от Органного зала, хорошо известна не только жителям города, но и гостям. До модернизации там располагалась аллея местных художников и народных мастеров, где можно было купить сувениры с символикой Молдовы, картины, рушники, предметы старины и некоторые другие вещи. Сквер полюбился многим людям, но давно требовалось его обновление.

Новаторский подход

Нынешняя администрация Кишинёва, в отличие от предыдущей, взялась за дело без лишней волокиты. Сказали, что аллею художников переместят в парк ниже Кафедрального собора, – сделали. Сейчас там монтируется специальная парковая мебель, на которой художники и мастера смогут выставлять свои работы. Обещали изменить облик освобождённого сквера Эминеску за три месяца – и эту задачу решили.

По словам мэра Кишинёва Иона Чебана, проведённый ремонт включал в себя укладку плитки, реконструкцию подъездных дорожек и зелёных зон, установку автоматизированной системы полива и уличной мебели (скамейки, мусорные урны, кадки с цветами и деревьями).

– Декоративные столбы и тротуарное покрытие отличаются новаторским и художественным оформлением. В дополнение к проделанной работе в сквере будет оборудована специальная зона для детей и установлено несколько столов, на которых планируем разместить шахматные доски, – отметил градоначальник. – Так как в данном сквере находится памятник Михаю Эминеску, мы постараемся установить поблизости и памятник Веронике Микле.

Это нормально, когда у людей разные вкусы. Для мэрии же этот проект был вызовом. Мы учтём накопленный во время его реализации опыт – и хорошее, и плохое. В последующих проектах обеспечим больше прозрачности и проведём консультации. Мы планируем организовать конкурсы проектов для аналогичных общественных мест.

Битва мнений

Однако модернизированный зелёный уголок в двух шагах от здания городской администрации вызвал неоднозначную реакцию у горожан. Под постами мэра Иона Чебана и его заместителя вице-мэра Виктора Киронды появилась масса недовольных комментариев, начиная от отсутствия транспарентности при разработке проекта и заканчивая внешним видом: «Кошмар, который не исправить», «Что за мавзолей?!», «Больше напоминает мемориал М. Эминеску, но никак не сквер», «Зимой в этом сквере будет холодно, а летом жарко, и никакой тени. Зачётная ерунда», «Надо было снести исторические здания с двух сторон – театр Эминеску и Органный зал, – чтобы проект сквера не контрастировал так на их фоне…», «Больше похоже на кладбище, чем на парк. Уничтожили такое историческое место, вырубили деревья…» – и другие разного характера критические комментарии.

Но есть и много положительных отзывов кишинёвцев, которые не видят ничего страшного в новом облике сквера и радуются изменениям, происходящим в столице: «Как много света и воздуха!», «Здорово получилось! Спасибо большое», «Браво! Конкретные дела, а не бла-бла-бла», «Однозначно, стало намного лучше, чем было, несмотря на то, что есть некоторые несовершенства», «Г-н мэр, если будете продолжать такими темпами преобразовывать столицу, войдёте в историю Молдовы!», «Так быстро обновляется город, что не успеваю даже везде побывать. Таких темпов и такого подхода не было ещё в современной истории» – и многие другие.

Шумел народ, деревья гнулись

Но больше всего нареканий к мэрии у горожан было из-за того, что якобы они вырубили здоровые деревья в этом зелёном уголке города. Вице-мэр Виктор Киронда утверждает, что в сквере вырубили только те деревья, которые были повреждены, больны или представляли опасность, так как в любое время могли упасть.

– Под сквером размещён резервуар с водой для тушения пожаров и много строительного мусора, оставшегося со времён возведения театра. Из-за такой опоры корни многих деревьев вышли на поверхность, а после снятия асфальта и старых бордюров могли упасть, – аргументирует В. Киронда. – Вы можете во мне разочаровываться сколько угодно, но это не изменит того факта, что и у деревьев есть жизненный срок.

В свою очередь мэр И. Чебан заметил, что они не просто вырубили старые и больные деревья, переместили ели, что росли в торце Органного зала, но и высадили новые саженцы и взрослые хвойные.

– Многие критиковали нас за вырубку старых деревьев, однако то, что горожане видят сегодня в сквере, не было бы возможным, не сделай мы этого. Мы исправили ситуацию и посадили девять серебристых елей и 30 карликовых туй, а также другие декоративные растения, среди которых рябина и можжевельник, – отметил И. Чебан.

Вызов для мэрии

Вице-мэр Виктор Киронда доволен результатом и отвечает на аргументированную критику, опровергает разные слухи. Он понимает, что единого мнения на такие проекты быть не может.

– Это нормально, когда у людей разные вкусы. Для мэрии же этот проект был вызовом, – отметил В. Киронда. – Мы учтём накопленный во время его реализации опыт – и хорошее, и плохое. В последующих работах обеспечим больше прозрачности и проведём консультации. Мы планируем организовать конкурсы проектов для аналогичных общественных мест. Это очень важно для гармоничного развития города. Я считаю, что прекрасная часть этого проекта не столько сам сквер, сколько люди, которые его модернизировали.

По словам вице-мэра, архитектор Тео Навал сумел совместить современные градостроительные решения со спецификой места. Одна компания рискнула и стала производить городскую мебель, которую бесплатно предоставила для обустройства сквера. Другая предложила необычные светильники для квадратных фонарей и также бесплатно их смонтировала. Банк финансово участвовал в модернизации находящейся перед ним зелёной зоны.

По мнению В. Киронды, проект «Сквер Эминеску» – не о самом сквере, а о людях. О кишинёвцах, которые продемонстрировали, что могут делать дела и работать не хуже, чем в Европе.

Комментарий

Подвинуть Эминеску

Владимир Дубасов,

архитектор:

– Власти были правы в том, что сквер нуждался в реставрации, так как он долгие годы использовался в качестве рынка, да и нужно было убрать последствия апрельского снегопада 2017 года. Но, пожалуй, он нуждался именно в реставрации, а не в реконструкции или, как модно сейчас говорить, в ревитализации. Что касается вопросов и претензий по организации. Минус в том, что не был проведён конкурс идей, в ходе которого можно было бы решить вопрос о характере вмешательства. Могу ошибаться, но, с чужих слов, разработанный проект отличается от эскиза, одобренного в Министерстве образования, культуры и исследований. Что же касается собственно проекта, то основная претензия – изначально ошибочное размещение памятника, который в ходе работ надо было переместить. Почему? У нас что – банк имени Эминеску? Ну и сама скульптурная композиция не предусматривает кругового обзора. У неё есть «спина», значит за ней должна быть «стена» – здание, забор, зелёные насаждения… Что-то уже появилось, что-то (забор) наверняка появится… Большие опасения у меня по поводу дальнейшей эксплуатации сквера, которая как-то невнятно обозначена. Что за детская игровая зона, зачем она и как будет выглядеть? Что за шахматные столики? Что появится на пустых мощёных участках?

По единому концепту

Мнение

Штефэницэ

Я считаю, что проект модернизации сквера Эминеску, предложенный муниципием, успешный, и дай бог, чтобы в Кишинёве было их как можно больше. Мне понравилась концепция, разработанная группой архитекторов, которые знают, как развивалась история и каков был дух данного сквера в XIX веке, когда там был немецкий рынок. В курсе, как развивалось это место в советский период, какие тогда были допущены ошибки. В 1974 году власть, высадившая в торце Органного зала 17 елей, не подумала о том, что они через несколько десятилетий своей корневой системой начнут разрушать фундамент памятника архитектуры.

Аллея для творческих людей, которую обустраивают ниже Кафедрального собора, будет тем местом, на котором мы в муниципальном совете настаивали ещё три года назад, когда мог быть отремонтирован и сквер Эминеску. Но тогда в столице не было такого руководителя, который своим волевым решением мог это инициировать. И я это говорю не потому, что поддерживаю партию, от которой избран мэр Кишинёва. Я человек аполитичный и ценю все перемены, которые происходят в столице. Сквер Эминеску – не единственный отремонтированный уголок города. Реабилитируются зелёные зоны, подземные переходы, улицы. Снимаю шляпу за улицы Пушкина и Бодони. Они реабилитируются по такому же концепту, который был нами разработан в 2017-м и за 90 дней реализован в 2019 году для квартала Музея природы и этнографии. И я рад, что вся историческая часть города делается по единому замыслу.

Да, не всем нравится новый вид сквера, но нельзя угодить на 100% всем гражданам. Кто-то, может, привык к прежнему виду сквера, у кого-то с ним связаны светлые воспоминания. Но 14 экспертов Национального совета по историческим памятникам Министерства образования, культуры и исследований со второго раза с учётом внесённых изменений одобрили проект. Все работы были проведены на законном основании. Легко высказывать мнения, а сложней объединить альтруистов, которые хотят что-то сделать в этом бедном городе. Нужно ценить то, что делается в Кишинёве.

Ион Штефэницэ,

директор Агентства

по инспектированию

и реставрации памятников

Любовь

Чегаровская