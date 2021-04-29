Сквер у Кафедрального собора преображается: там появились пасхальные декорации

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В сквере у Кафедрального собора Рождества Христова чувствуется атмосфера пасхальных праздников: там были установлены традиционные яркие инсталляции.

20 декораций в виде яиц, фигурок ангелов, кроликов, свеч на столбах и цветов были размещены силами МП “LUMTEH”. Они загорятся вечером в пятницу, 30 апреля, одновременно с включением уличного освещения. В праздничные дни декоративное освещение будет подключено и на главных транспортных артериях города.

Украшения в сквере у Кафедрального собора останутся до Радоницы.

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