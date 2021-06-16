Сквер у Кафедрального собора будет модернизирован: начата подготовка к работам

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В целях восстановления сквера у Кафедрального собора в рамках муниципалитета создана рабочая группа. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, она разработает эскиз проекта реабилитации пешеходных дорожек для определения способа проведения работ.

Над документацией будет работать группа архитекторов во главе с Александру Сава. Будут предложены решения по обустройству всего парка, включая детскую игровую и спортивную зоны, реконструкцию цветочного рынка. Также рабочая группа разработает проектную документацию для реконструкции уличного освещения и строительства оросительной системы, – сказал Чебан.

Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в течение 10 дней представит эскиз восстановления фонтанов в парке. Также будут представлены расчёты для ремонта аллей и Триумфальной арки.

Кроме того, Ассоциация по управлению зелёными насаждениями проведёт инвентаризацию всех деревьев и представит план работ. Также планируется обустроить пространство городской мебелью: скамейками, цветочными горшками, мусорными урнами и т.д.

Сквер у Кафедрального собора – одно из самых популярных мест в столице для прогулок и отдыха. Поэтому мы хотим, чтобы все горожане, независимо от возраста и пола, в том числе люди с особыми потребностями и матери с колясками, могли гулять здесь максимально комфортно, – подчеркнул генпримар.

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