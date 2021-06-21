Сквер “Совета Европы”, расположенный между улицами Матеевича и Когэлничану, будет восстановлен

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Как отметил генеральный примар Ион Чебан, это новый проект по обустройству зелёных зон в столице.

После осмотра территории было решено, что ремонтные работы будут включать обустройство пешеходных аллей, установку оросительной системы, уличного освещения и уличной мебели, а также обустройство зелёных насаждений. Через две недели мы приступим к модернизации сквера, – уточнил Чебан.

Генпримар добавил, что детская площадка, установленная при поддержке Посольства США в Республике Молдова, сохранит свою концепцию. Планируется, что через два месяца сквер, который долгое время был заброшенным, станем новым местом для приятного времяпрепровождения жителей Кишинёва.

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