Сквер “Совета Европы”, расположенный между улицами Матеевича и Когэлничану, будет восстановлен

Сквер “Совета Европы”, расположенный между улицами Матеевича и Когэлничану, будет восстановлен

Как отметил генеральный примар Ион Чебан, это новый проект по обустройству зелёных зон в столице.

После осмотра территории было решено, что ремонтные работы будут включать обустройство пешеходных аллей, установку оросительной системы, уличного освещения и уличной мебели, а также обустройство зелёных насаждений. Через две недели мы приступим к модернизации сквера, – уточнил Чебан.

Генпримар добавил, что детская площадка, установленная при поддержке Посольства США в Республике Молдова, сохранит свою концепцию. Планируется, что через два месяца сквер, который долгое время был заброшенным, станем новым местом для приятного времяпрепровождения жителей Кишинёва.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md