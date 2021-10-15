Сквер на улице Николае Титулеску будет благоустроен

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Проект по обустройству сквера на улице Н. Титулеску будет осуществлен в результате заключения Соглашения о сотрудничестве между столичным сектором Ботаника и уездом Бузэу, Румыния. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, летом этого года было одобрено решение о софинансировании Советом уезда Бузэу проекта по обустройству и модернизации данного сквера.

– Эта зеленая зона долгие годы была заброшенной. Работы здесь уже начались. На текущем этапе осуществляется демонтаж старого бордюра и изношенного асфальта. Затем будут созданы пешеходные дорожки, установлена система освещения и смонтирована система орошения. Позже будет установлена уличная мебель, – отметил Ион Чебан.

На втором этапе в сквере будет отремонтирован фонтан.

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