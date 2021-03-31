Сквер на Буюканах у клуба “Кодрянка” возвращается Кишинёву и будет благоустроен

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Сквер возле Университета им. Иона Крянгэ и танцевального спортивного клуба “Кодрянка” снова станет общественным достоянием муниципия Кишинёв.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. Он напомнил, что с 2015 года вместе с коллегами из ПСРМ боролся за то, чтобы на этом участке не появилось внушительное здание, строительство которого планировалось после незаконного захвата земли.

По словам генпримара, сегодняшнее решение направлено на защиту муниципальной собственности путём перехода из частной собственности в общественную, лучше защищённую законодательством. Сквер будет благоустроен и модернизирован.

За прошедшие годы посредством применения мошеннических схем были незаконно захвачены многие земельные участки, в том числе зелёные зоны. В качестве одного из примеров приведу ресторан “Дойна” – сейчас примарию пытаются посредством суда обязать выдать разрешительные документы на строительство огромного здания в парке “Долина Роз” в секторе Ботаника, – отметил Ион Чебан.

Он добавил, что в настоящее время примария Кишинёва инициировала ряд процессов, направленных на переход объектов, являющихся собственностью муниципия, из частной сферы в общественную, чтобы их нельзя было приватизировать и использовать в мошеннических схемах.

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