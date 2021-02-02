Сквер Кафедрального собора опустел: новогоднюю ель демонтировали

Сквер Кафедрального собора опустел: новогоднюю ель демонтировали

Зимние праздники подошли к концу, поэтому сегодня муниципальные работники сняли украшения и демонтировали новогоднюю ель в сквере Кафедрального собора.

В этом году праздничная атмосфера в центре столицы продержалась дольше обычного. Главную ёлку Кишинёва установили в сквере Кафедрального собора в ноябре, а огни на ней зажгли 1 декабря. На прошлой неделе, когда выпал снег, примар Кишинёва Ион Чебан распорядился оставить украшения, чтобы жители города могли сделать зимние фотографии на память, передаёт publika.md.

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