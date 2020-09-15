Сквер Кафедрального собора и парк “Штефан чел Маре” будут отремонтированы в следующем году (ФОТО)

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Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Он рассказал, что примария заключила договор с профильной ассоциацией, в которую входят несколько компаний и экспертов в области архитектуры и дизайна. Они окажут поддержку и представят решения по модернизации этих парков с сохранением их исторической ценности. Средства будут выделены из городского бюджета, помимо этого будет привлечено финансирование извне.

В настоящее время ведётся работа над техническим заданием, а до конца текущего года будет объявлен конкурс проектов, которые будут рассмотрены специальной комиссией. Впоследствии будет выбрана компания для реализации выигравшего варианта.

Техническое задание в отношении двух парков будет представлено на следующем заседании Муниципального совета Кишинёва.

Кафедральный парк и парк “Штефан чел Маре” представляют собой архитектурные памятники, находящиеся под охраной государства. Вот почему любое вмешательство во внешний вид или структуру должно быть очень хорошо продумано и согласовано со всеми профильными структурами, – подчеркнул градоначальник.

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