Сквер Кафедрального собора модернизируют при поддержке Румынии

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Центральный парк Кишинёва будет обустроен при поддержке совета уезда Бузэу, Румыния, который предоставил на эти цели 400 тысяч евро.

Помощь оказана для реализации двух проектов по модернизации города. Так, на развитие и модернизацию сквера Кафедрального собора выделено 350 тысяч евро. Будут проведены работы по восстановлению уличного освещения и установке системы орошения, пишет moldpres.md.

Ещё 50 тысяч евро предусмотрено на софинансирование капитального ремонта подземного пешеходного перехода на бульваре Дачия, на пересечении с бул. Траян и бул. Дечебал.

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