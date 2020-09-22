Скупали по поддельным рецептам психотропные средства и перепродавали: в Бельцах задержали двух наркодилеров (ВИДЕО)

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Пятерых мужчин в возрасте от 40 до 57 лет подозревают в распространении наркотиков на территории Бельц. Двое из них задержаны на трое суток.

Согласно материалам следствия, группа лиц приобретала по поддельным рецептам в аптеках психотропные вещества, а затем перепродавала. В ходе проведённых обысков полиция изъяла 143 поддельных рецепта, SIM-карты, мобильные телефоны, банковские карты, приборы для употребления наркотиков, психотропные медикаменты и т.д.

Задержанным грозит до 7 лет тюрьмы с лишением права заниматься определённой деятельностью сроком от 3 до 5 лет.

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