Стало скучно: пьяный мужчина развёл огонь посреди квартиры

0

К правоохранителям обратилась жительница Днестровска. Женщина рассказала, что почувствовала запах дыма. Как оказалось, в квартире этажом ниже пьяный сосед разжёг костёр.

60-летний мужчина злоупотребляет спиртными напитками и ведёт асоциальный образ жизни. Горожанин пояснил, что ему стало скучно, поэтому и поджёг обои в углу комнаты. Когда пришли возмущённые соседи, сам потушил пламя, пишет mvdpmr.org.

Нарушитель был привлечён к административной ответственности.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.