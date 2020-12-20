Стало скучно: пьяный мужчина развёл огонь посреди квартиры

Стало скучно: пьяный мужчина развёл огонь посреди квартиры

К правоохранителям обратилась жительница Днестровска. Женщина рассказала, что почувствовала запах дыма. Как оказалось, в квартире этажом ниже пьяный сосед разжёг костёр.

60-летний мужчина злоупотребляет спиртными напитками и ведёт асоциальный образ жизни. Горожанин пояснил, что ему стало скучно, поэтому и поджёг обои в углу комнаты. Когда пришли возмущённые соседи, сам потушил пламя, пишет mvdpmr.org.

Нарушитель был привлечён к административной ответственности.

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