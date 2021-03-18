Скрывался от правосудия: в России задержали осуждённого на 12,5 лет за изнасилование молдаванина

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23-летнего уроженца Хынчештского района поймали в Санкт-Петербурге. Мужчина был осуждён в 2015 году за изнасилование, действия сексуального характера и похищение человека.

Следственные мероприятия проводились сотрудниками полиции Хынчешт в сотрудничестве с правоохранительными органами Российской Федерации.

Правонарушитель был заключён под стражу на территории Российской Федерации. Вскоре его экстрадируют в Молдову.

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