Скрывался от правосудия: правоохранители задержали члена ОПГ, торговавшего наркотиками (ВИДЕО)

Скрывался от правосудия: правоохранители задержали члена ОПГ, торговавшего наркотиками (ВИДЕО)

Речь идёт о 24-летнем жителе села Кобуска Веке Новоаненского района.

19 марта суд Комрата приговорил мужчину к 10 годам тюрьмы за торговлю наркотиками. Правонарушитель был объявлен в розыск. 19 июня его обнаружили в арендованной в столице квартире и задержали.

Было установлено, что мужчина входил в ОПГ, которая на протяжении 2019 года занималась сбытом наркотиков растительного происхождения. Подозреваемый был передан сотрудникам инспектората полиции Новых Анен для дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности.

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