Скрывался от наказания: в соседней стране задержали молдаванина, обвиняемого в убийстве (ВИДЕО)

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В Украине задержали 29-летнего уроженца Яловенского района, объявленного в 2019 году Интерполом в международный розыск.

Мужчина обвиняется в совершении умышленного убийства и грабежа. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый с особой жестокостью избил 50-летнего прохожего, после чего забрал ценные вещи и скрылся. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Нападавшего приговорили к 15 годам лишения свободы и объявили в розыск. После задержания на территории Украины гражданина экстрадировали в Молдову.

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