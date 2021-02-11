Скрывался от правоохранителей: объявленный в розыск за изнасилование мужчина был задержан (ВИДЕО)

Скрывался от правоохранителей: объявленный в розыск за изнасилование мужчина был задержан (ВИДЕО)

Правоохранители задержали 35-летнего уроженца Яловен, приговорённого несколько лет назад к 6 годам лишения свободы за изнасилование. В 2019 году мужчина был объявлен в розыск.

По данным следствия, в 2010 году гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с двумя сообщниками изнасиловал жительницу села Малые Милешты. Обвиняемый был заключён под стражу, где находился несколько месяцев. После он был освобождён и скрывался от органов уголовного розыска.

На этот раз задержанного поместили в пенитенциарное учреждение для отбывания наказания.

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