Скрывалась от наказания: в столице задержали объявленную в розыск сутенёршу (ВИДЕО)

Скрывалась от наказания: в столице задержали объявленную в розыск сутенёршу (ВИДЕО)

39-летняя жительница столицы была приговорена к 18 годам лишения свободы. Её объявили в национальный розыск в начале этого года.

По данным полиции, в течение 2010-2012 гг. гражданка вовлекла в занятия проституцией троих несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет. В 2020 году столичный суд вынес женщине приговор, однако обвиняемая уклонялась от явки в правоохранительные органы и была объявлена ​​в розыск.

После задержания женщину отправили в тюрьму для отбывания наказания.

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