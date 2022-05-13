Скрывалась от наказания: в столице задержали объявленную в розыск сутенёршу (ВИДЕО)

0

39-летняя жительница столицы была приговорена к 18 годам лишения свободы. Её объявили в национальный розыск в начале этого года.

По данным полиции, в течение 2010-2012 гг. гражданка вовлекла в занятия проституцией троих несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет. В 2020 году столичный суд вынес женщине приговор, однако обвиняемая уклонялась от явки в правоохранительные органы и была объявлена ​​в розыск.

После задержания женщину отправили в тюрьму для отбывания наказания.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.