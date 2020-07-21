Скрылся с места ДТП: правоохранители разыскивают виновника и очевидцев аварии

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Авария произошла вечером 16 июля у поля близ села Красненькое Рыбницкого района. Водитель неустановленного транспортного средства врезался в автомобиль марки Opel и скрылся с места происшествия.

Предположительно нарушитель передвигался на автомобиле марки Нива светло-зелёного цвета. От удара, вероятно, повреждена передняя часть кузова машины, с левой стороны, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о виновнике ДТП, просят сообщить об этом по номеру 102 или в рыбницкое отделение ГАИ по номеру (779) 8-84-89.

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