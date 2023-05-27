Скрининг колоректального рака станет более доступным для пациентов

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Скрининг колоректального рака с помощью тестирования iFOB можно будет проводить в Калараше, Бельцах, Кагуле и в поликлинике на Ботанике. Бессимптомные пациенты в возрасте 50-55 лет смогут бесплатно пройти пилотный тест у своего семейного врача с последующим проведением его дома. Об этом сообщила врач Онкологического института Корина Щербатюк-Кондур.

Ассистент проекта Корина Щербатюк-Кондур отметила, что тестирование iFOB – это простой способ скрининга колоректального рака. Врач уточнила, что была продемонстрирована самая высокая заболеваемость колоректальным раком у людей в возрасте 50-55 лет, передает ipn.md.

– Каждый набор для тестирования будет содержать подробную инструкцию о том, что пациент должен делать и как правильно брать образцы, с последующим отчетом о результатах семейному врачу. Уже семейный врач объясняет пациенту, каким будет следующий шаг. Либо он повторяет этот тест в течение двух лет, либо, если он положительный, человек направляется в колоноскопический скрининговый центр для проведения колоноскопии и опровержения или подтверждения предракового состояния. Целью скрининга является активное выявление предраковых поражений у здорового населения и, таким образом, снижение заболеваемости и смертности от колоректального рака,- пояснила врач.

До декабря 9200 тестов iFOB будут равномерно распределены по четырем пилотным регионам. Также будут организованы видеоконференции с инструкцией как для пациентов, так и для врачей.

По словам заместителя генерального директора Национальной компании медицинского страхования Дойны-Марии Ротару, колоректальный рак является одной из самых распространенных и смертельных форм рака во всем мире, а также в Республике Молдова. В 2023 году для обеспечения доступа населения к услугам колоректального скрининга, в феврале-марте был запущен конкурс проектов для финансирования кампании по информированию населения о колоректальном скрининге. Победителем был назван Онкологический институт, и для этой кампании было выделено более 600 тыс. леев.

Пилотный проект по тестированию iFOB входит в число мероприятий Национальной программы борьбы с раком на 2016-2025 годы, общая цель которой снизить смертность от рака на 7% к 2025 году.

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