Скорость движения вблизи школ, больниц и парков ограничат до 30 км/ч

Скорость движения вблизи школ, больниц и парков ограничат до 30 км/ч

Водители должны будут двигаться со скоростью до 30 км/ч на участках, располагающихся вблизи учебных заведений, больниц, парков. Соответствующий законопроект был принят накануне правительством.

Генеральный секретарь Министерства внутренних дел Сергей Дьякону заявил, что ограничение скорости входит в комплекс мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения, сообщает ipn.md.

– Возрастные категории с максимальным риском – это дети в возрасте от 5 до 14 лет и молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет. Особое внимание следует уделить именно этим сегментам, которые требуют комплексного подхода. Необходимо запланировать ряд приоритетов для повышения безопасности дорожного движения среди этих возрастных сегментов либо по дороге в школу и из школы, либо для молодых водителей, – отмечается в проекте.

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