“Скорая” перегружена! Граждан призывают при лёгком недомогании обращаться к семейному врачу

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Служба догоспитальной неотложной медицинской помощи сообщает, что в последнее время значительно увеличилось количество обращений. Если в ноябре еженедельно регистрировалось около 14 000 запросов, то с 19 по 25 декабря их число достигло 18 000.

Чаще всего за помощью врачей обращаются пациенты с заболеваниями органов дыхания. Увеличение количества обращений обусловлено ростом числа пациентов с респираторными заболеваниями, что составляет 33% от общего числа.

– В большинстве случаев проблемы со здоровьем можно было решить путём своевременного обращения к семейному врачу, учитывая тот факт, что значительная часть обращений приходилась на время работы службы первичной медико-санитарной помощи, – говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим Служба догоспитальной неотложной медицинской помощи перегружена работой, ежедневно неоправданно формируется большой список ожидания. Граждан предупреждают, что в то время, когда бригада врачей отправляется на менее срочный запрос, жизнь другого человека может быть под угрозой. В этом контексте население призывают вызывать скорую помощь в случаях непосредственной опасности для здоровья и жизни.

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