“Скорая”, которую заставили пропустить правительственный кортеж, везла пациентку с травмой головы

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Об этом сообщила глава Минздрава Алла Немеренко, отметив, что полицейский правильно поступил, что отдал приоритет не машине скорой помощи, а правительственному кортежу.

– Пациентка получила травму 3 дня назад. Бригада врачей приняла решение госпитализировать её для получения консультации врача и исключения вероятности образования гематомы, – сказала Немеренко, передаёт Телеграм-канал Factor News.

Ранее мы сообщали, что Наталья Гаврилица также считает, что полицейский поступил правильно, когда остановил “скорую”, чтобы дать проехать правительственному кортежу.

Напомним, несколько дней назад в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как полицейский останавливает “скорую” ради проезда правительственного кортежа.

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