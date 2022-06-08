Скопления загрязняющих веществ в воздухе зафиксированы в Кишинёве и Бельцах

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Слабый ветер и термическая инверсия в ночные и утренние часы способствовали накоплению загрязняющих веществ в воздухе, особенно в Кишинёве и Бельцах. Об этом сообщили в Агентстве по охране окружающей среды Республики Молдова.

По данным ведомства, были превышены санитарные нормы по диоксиду азота: в муниципии Кишинёв в 1,2-1,3 раза, а в муниципии Бельцы – в 1,2 раза. Соответственно, была превышена предельно допустимая концентрация для среднесуточного значения в Кишинёве по диоксиду азота в 1,1 раза, фенолу – в 1,1 раза, фортемному альдегиду – в 1,2 раза. В Бельцах по диоксиду азота – в 1,4 раза, формальдегиду – в 1,8 раза.

По данным, полученным с пунктов замеров в ручном режиме и автоматических станций на территории страны, значения расхода амбиентной дозы гамма-излучения находились в пределах допустимой нормы, сообщает moldpres.md.

– В период с 7 по 8 июня отсутствие осадков, слабое движение воздушных масс в горизонтальном направлении, а в ночное время и в вертикальном будут способствовать накоплению загрязнителей воздуха, — говорится в сообщении Агентства по охране окружающей среды.

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