Скончался второй молдаванин, пострадавший в результате взрыва на КПП «Троебортное»

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В субботу утром, 30 июля, скончался 22-летний уроженец Гагаузии, который получил травмы во время атаки на таможенный пункт «Троебортное» в Брянской области.

Ранения, которые он получил, оказались слишком тяжёлыми. Все это время молодой человек находился в реанимации местной больницы. Информацию журналистам подтвердили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции, сообщает gagauzinfo.md.

Напомним, трагедия произошла во вторник, 26 июля. По данным российских СМИ, Украина с помощью дрона Switchblade, разработанного в США, нанесла удар по КПП. На месте погиб один человек — тоже гражданин Молдовы.

Власти РМ до сих пор не выступили с официальной реакцией на произошедшее.

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