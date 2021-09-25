Скончалась от побоев: житель Кагула до смерти избил супругу

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Инцидент произошёл в селе Колибашь Кагульского района. Супруги выпивали, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, которая переросла в рукоприкладство.

51-летний мужчина кулаками и ногами избил жену. Пострадавшую доставили в больницу в тяжёлом состоянии, а два дня спустя она скончалась.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Кагульчанин был задержан на 72 часа, пишет deschide.md.

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