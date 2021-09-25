Скончалась от побоев: житель Кагула до смерти избил супругу

Инцидент произошёл в селе Колибашь Кагульского района. Супруги выпивали, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, которая переросла в рукоприкладство.
51-летний мужчина кулаками и ногами избил жену. Пострадавшую доставили в больницу в тяжёлом состоянии, а два дня спустя она скончалась.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Кагульчанин был задержан на 72 часа, пишет deschide.md.
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Славится Молдова своими винами,но лучше славилась бы минеральными водами!!! Столько трагедии в результате пьяных разборок,автомобильных аварий итд. И причиной всегда было и всегда будет вино и другие варианты алкоголя. Если у нас нет культуры питья,то зачем сажать виноградники? Есть многие другие культуры полезные для жизни. Неужели мы такие бестолковые???