Скончалась от побоев: житель Кагула до смерти избил супругу

Скончалась от побоев: житель Кагула до смерти избил супругу

Инцидент произошёл в селе Колибашь Кагульского района. Супруги выпивали, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, которая переросла в рукоприкладство. 

51-летний мужчина кулаками и ногами избил жену. Пострадавшую доставили в больницу в тяжёлом состоянии, а два дня спустя она скончалась.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Кагульчанин был задержан на 72 часа, пишет deschide.md.

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Комментарии (1)

  1. Славится Молдова своими винами,но лучше славилась бы минеральными водами!!! Столько трагедии в результате пьяных разборок,автомобильных аварий итд. И причиной всегда было и всегда будет вино и другие варианты алкоголя. Если у нас нет культуры питья,то зачем сажать виноградники? Есть многие другие культуры полезные для жизни. Неужели мы такие бестолковые???

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