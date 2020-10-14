Сколько собрано на реставрацию?

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Слышал, что открыли счёт для сбора денег на ремонт сгоревшей филармонии. И что, кто-то жертвует на это средства? А кто из политиков, чиновников уже перечислил деньги? В. Гаврилой, Флорешты

Как сообщил председатель фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ, 37 депутатов партии решили пожертвовать по 5 тыс. леев из своей зарплаты на реставрацию Национальной филармонии им. С. Лункевича. Деньги перечислены на специальный счёт, открытый правительством. Также «АиФ в Молдове» стало известно, что деньги из своих зарплат перечислили и советники-социалисты муниципального совета Кишинёва.

«Все 22 советника фракции ПСРМ в муниципальном совете пожертвуют по 2 тыс. леев на реставрацию Национальной филармонии имени Сергея Лункевича. Деньги будут перечислены на специальный счёт, открытый правительством по инициативе президента Молдовы Игоря Додона», – написал на своей официальной странице в Фейсбуке вице-председатель фракции ПСРМ в МСК Динарь Кожокару.

По данным Министерства финансов, сочувствующими гражданами нашей страны уже было перечислено на спецсчёт около 800 тыс. леев. Пожертвования принимаются в леях, долларах и евро. Для каждой валюты открыт отдельный счёт.

Если вы хотите внести свою лепту в восстановление здания филармонии, перечислить деньги можно по одному из приведённых ниже счетов.

Данные для внесения пожертвований:

В молдавских леях

Бенефициар: Министерство финансов РМ – Государственное казначейство

IBAN: MD09TRPAAA144111A01344PY

Фискальный код получателя: 1006601000037

Банк получателя: НБМ Код банка: TREZMD2X

Назначение платежа: Пожертвования на реконструкцию Национальной филармонии им. С. Лункевича.

В долларах США

Бенефициар: Министерство финансов – Государственное казначейство

IBAN: MD44NBPAAP144121A01344PY

Фискальный код получателя: 1006601000037

Банк получателя: Национальный банк Молдовы

SWIFT: NBMDMD2X

Назначение платежа: Пожертвования на реконструкцию Национальной филармонии им. С. Лунчевича.

В евро

Бенефициар: Министерство финансов РМ – Государственное казначейство

IBAN: MD51NBPBBP144121A01344PY

Фискальный код получателя: 1006601000037

Банк получателя: Национальный банк Молдовы

SWIFT: NBMDMD2X

Назначение платежа: Пожертвования на реконструкцию Национальной филармонии им. С. Лункевича.