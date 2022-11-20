Сколько надо заниматься спортом, чтобы компенсировать 10-часовую сидячую работу

Австралийские учёные провели исследование и выяснили, сколько необходимо заниматься спортом в день, чтобы компенсировать десятичасовой рабочий день в сидячем положении. О работе сотрудников Университета Сиднея говорится в статье, опубликованной в издании British Journal of Sports Medicine.
Оказалось, что для этого хватит 30 – 40 минут. Чтобы прийти к такому выводу, специалисты провели анализ девяти научных работ. В них были задействованы 45 тысяч человек. Учёные получили информацию о физической активности с помощью фитнес-браслетов, которые носили добровольцы.
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