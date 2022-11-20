Сколько надо заниматься спортом, чтобы компенсировать 10-часовую сидячую работу

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Австралийские учёные провели исследование и выяснили, сколько необходимо заниматься спортом в день, чтобы компенсировать десятичасовой рабочий день в сидячем положении. О работе сотрудников Университета Сиднея говорится в статье, опубликованной в издании British Journal of Sports Medicine.

Оказалось, что для этого хватит 30 – 40 минут. Чтобы прийти к такому выводу, специалисты провели анализ девяти научных работ. В них были задействованы 45 тысяч человек. Учёные получили информацию о физической активности с помощью фитнес-браслетов, которые носили добровольцы.

Согласно анализу, риск преждевременной смерти среди людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, возрастал, когда снижалось количество активности. Тем не менее чуть больше получаса умеренной или интенсивной физической активности понизили риск появления каких-то осложнений, связанных с сидячей работой. По словам авторов исследования, люди должны осознавать, что любая физическая активность лучше, чем никакой. Даже если просто отказаться от лифта и подниматься по лестнице, можно существенно сократить вызванные сидением риски, передаёт mir24.tv.

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