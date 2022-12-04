Сколько можно съесть мандаринов без вреда для здоровья

Сколько можно съесть мандаринов без вреда для здоровья

Мандарины содержат множество полезных веществ, однако могут нанести вред здоровью. Об этом рассказала нутрициолог Елена Свиридова, пишут «Известия».

Мандарины отличаются высоким содержанием витаминов А, В и С, богаты кальцием, магнием и калием, благодаря чему помогают укреплять иммунитет и противостоять инфекциям и вирусам, отметила специалист.

Употребление мандаринов оказывает положительное действие на состоянии кожи. Витамины A и C обеспечивают целостность эпителия, а аскорбиновая кислота активизирует синтез коллагена, который делает кожу упругой и эластичной, а также участвует в формировании костей, сухожилий, ногтей и волос. Содержащиеся в мандаринах калий и кальций улучшают обмен веществ, а клетчатка утоляет голод.

При этом в некоторых случаях мандарины могут быть вредны, предупредила эксперт. Так, не рекомендуется есть их натощак: кислоты сока раздражают слизистую оболочку кишечника и желудка. А в случае переедания мандаринов могут обостриться болезни желудка, это происходит из-за высокого содержания в них сахара, лимонной и аскорбиновых кислот. Без вреда для организма можно съедать не больше четырех мандаринов в день, заключила специалист.

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