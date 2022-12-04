Сколько можно съесть мандаринов без вреда для здоровья

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Мандарины содержат множество полезных веществ, однако могут нанести вред здоровью. Об этом рассказала нутрициолог Елена Свиридова, пишут «Известия».

Мандарины отличаются высоким содержанием витаминов А, В и С, богаты кальцием, магнием и калием, благодаря чему помогают укреплять иммунитет и противостоять инфекциям и вирусам, отметила специалист.

Употребление мандаринов оказывает положительное действие на состоянии кожи. Витамины A и C обеспечивают целостность эпителия, а аскорбиновая кислота активизирует синтез коллагена, который делает кожу упругой и эластичной, а также участвует в формировании костей, сухожилий, ногтей и волос. Содержащиеся в мандаринах калий и кальций улучшают обмен веществ, а клетчатка утоляет голод.

При этом в некоторых случаях мандарины могут быть вредны, предупредила эксперт. Так, не рекомендуется есть их натощак: кислоты сока раздражают слизистую оболочку кишечника и желудка. А в случае переедания мандаринов могут обостриться болезни желудка, это происходит из-за высокого содержания в них сахара, лимонной и аскорбиновых кислот. Без вреда для организма можно съедать не больше четырех мандаринов в день, заключила специалист.

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