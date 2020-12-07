Сколько дошкольников, школьников и студентов в Молдове заболели коронавирусом: данные Минобразования (ФОТО)

0

По состоянию на 4 декабря 27 общеобразовательных учреждений страны и 496 классов находились на карантине. Коронавирусом заболели: 520 учеников (ещё 13017 на самоизоляции), 624 учителя (575 на самоизоляции) и 140 человек из числа вспомогательного персонала (245 на самоизоляции).

В заведениях профессионально-технического образования с 30 ноября по 4 декабря коронавирусом заболели 21 учащийся, 16 дидактических и 14 недидактических кадров. 24 группы на карантине.

В ВУЗах коронавирус был выявлен у 36 студентов, еще 179 – на карантине. Также заболели 26 педагогов (23 на самоизоляции) и 12 человек из числа вспомогательного персонала (13 на карантине).

Из 1398 детских садов работают 1321. 23 детсада и 58 групп находятся на карантине. COVID-19 был подтверждён у 9 детей, у 142 воспитателей, а также у 105 человек из числа вспомогательного персонала.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.