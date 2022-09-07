Сколько денег молдаване тратят на еду: данные НБС

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Среднемесячные потребительские расходы на человека в 2021 году составили 3039 леев. Более высокий уровень расходов в городах, где в среднемесячное значение составляет 3 834 лея на человека, а в селах – 2 517 леев на человека. Такие данные опубликовало Национальное бюро статистики (НБС).

Большая часть расходов предназначена для покрытия потребностей в продуктах питания (41,9%), затем идут расходы на жилье, воду, электричество и газ (15,2%), одежду и обувь (9,1%), транспорт (6,5%). Остальные расходы были направлены на покупку мебели, обустройство и содержание дома (5,7%), здравоохранение (5,7%), связь (4,5%), передает gagauzinfo.md.

Структура потребительских расходов также определяется средой проживания. Так, если домохозяйства в сельской местности ориентируют большую часть своих расходов на продукты питания (45,8%), то в городской среде удельный вес этих расходов составляет 38,1%, при этом есть возможность сделать дополнительные расходы на различные непродовольственные товары и услуги.

Самые низкие расходы зарегистрированы в домохозяйствах самозанятых работников сельского хозяйства и пенсионеров. В то же время эти домохозяйства выделяют больше всего на потребление продуктов питания (соответственно 44,9% и 48,0% от общих расходов на потребление), тогда как наемные и другие домохозяйства выделяют около 40% ежемесячных расходов.

Потребительские расходы домохозяйств также сильно зависят от их размера, особенно в случае крупных домохозяйств. Если в домохозяйствах из одного человека среднемесячные расходы на человека составляют 3968 леев, то в домохозяйствах из 5 и более человек расходы в 1,9 раза ниже (2054 лея).

Та же тенденция прослеживается и по количеству детей в домохозяйстве: домохозяйство с одним ребенком на иждивении тратит в среднем в 1,5 раза больше на человека, чем домохозяйство с 3 и более детьми. Основными направлениями расходов, независимо от размера домохозяйства, остаются расходы на продукты питания, непродовольственные товары и содержание дома.

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