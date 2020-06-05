Сколько будут стоить евро и доллар в пятницу и выходные

Сколько будут стоить евро и доллар в пятницу и выходные

Национальный банк Молдовы установил курс основных валют в стране на 5, 6 и 7 июня. 

Доллар подешевеет на 5 банов – он будет стоить 17 леев 39 банов.

У евро тоже минус 5 банов. Его стоимость составит 19 леев 48 банов.

Украинская гривна будет стоить 65 банов за единицу. Румынский лей станет немного дешевле: его стоимость составит 4 лея 2 бана. Российский рубль будет стоить 25 банов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md