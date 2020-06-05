Сколько будут стоить евро и доллар в пятницу и выходные

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Национальный банк Молдовы установил курс основных валют в стране на 5, 6 и 7 июня.

Доллар подешевеет на 5 банов – он будет стоить 17 леев 39 банов.

У евро тоже минус 5 банов. Его стоимость составит 19 леев 48 банов.

Украинская гривна будет стоить 65 банов за единицу. Румынский лей станет немного дешевле: его стоимость составит 4 лея 2 бана. Российский рубль будет стоить 25 банов.

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