Сколько будут стоить доллар и евро во вторник

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Национальный банк Молдовы обнародовал курс основных валют в стране на 23 июня.

По данным НБМ, единая европейская валюта прибавит в цене 7 банов. Её стоимость сегодня составит 19 леев и 41 бан. На 5 банов поднимется и доллар, он будет стоить 17 леев и 31 бан.

Незначительно поднимется румынский лей – до 4 леев 1 бана. А стоимость украинской гривны и российского рубля останется неизменной – 64 бана и 24 бана соответственно.

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