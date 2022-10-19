Сколько будут стоить доллар и евро в среду

0

Национальный банк Молдовы установил значения основных валют в стране на 19 октября.

Доллар подешевеет ещё на 2 бана. Его цена сегодня составит 19 леев 39 банов.

А евро преодолеет отметку в 19 леев. Он будет стоить 19 леев 3 бана, что на 10 банов больше, чем вчера.

Стоимость украинской гривны не изменится – 52 бана. Румынский лей будет стоить 3 лея 85 банов, а российский рубль – 31 бан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.