Сколько будут стоить доллар и евро в среду

Сколько будут стоить доллар и евро в среду

Национальный банк Молдовы установил значения основных валют в стране на 19 октября. 

Доллар подешевеет ещё на 2 бана. Его цена сегодня составит 19 леев 39 банов.

А евро преодолеет отметку в 19 леев. Он будет стоить 19 леев 3 бана, что на 10 банов больше, чем вчера. 

Стоимость украинской гривны не изменится – 52 бана. Румынский лей будет стоить 3 лея 85 банов, а российский рубль – 31 бан.

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