Сколько будут стоить доллар и евро 1 апреля

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Национальный банк Молдовы установил значения основных валют в стране на четверг.

Доллар США сегодня подорожает на 6 банов. Его стоимость составит 18 леев 6 банов за единицу. Плюс 8 банов у евро: цена единой европейской валюты составит 21 лей 20 банов.

Румынский лей прибавит 1 бан и будет стоить 4 лея 30 банов. Украинская гривна и российский рубль не изменятся – 64 и 23 бана соответственно.

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