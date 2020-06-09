Сказочный пейзаж: в селе Бардар расцвели кувшинки (ФОТО)

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В селе Бардар Яловенского района расцвели кувшинки. Если в прошлые годы полюбоваться ими собирались десятки человек, то в этом году из-за эпидемии тихо, как никогда. Однако это сказочное место можно посетить, но с соблюдением ряда условий.

Владелец угодья, который разводит несколько десятков видов кувшинок, намерен возобновить приём туристов в следующем месяце.

– К сожалению, в нынешнем году вход будет разрешен только на выходных, при условии, что не будет скопления людей, и в группах до трёх человек, – отмечает он.

По словам хозяина участка, посетители смогут получить одну кувшинку в подарок, передаёт publika.md.

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