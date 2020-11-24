Сказано – сделано! Социалисты зарегистрировали в парламенте законопроект о статусе русского языка (ДОКУМЕНТ)

Сказано – сделано! Социалисты зарегистрировали в парламенте законопроект о статусе русского языка (ДОКУМЕНТ)

Документ предполагает защиту и обеспечение функционирования русского языка в Республике Молдова как языка межнационального общения.

Инициатива предусматривает, что любой гражданин РМ сможет обращаться в государственные органы, местную публичную администрацию, общественные и иные учреждения не только на молдавском, но и на русском языке. Более того, государственные служащие должны будут обеспечить, по запросу, перевод на русский язык, принимать заявления на русском языке и отвечать на том же языке, на каком было сделано обращение.

Законопроект был зарегистрирован в парламенте и будет рассмотрен на ближайших заседаниях законодательного органа.

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