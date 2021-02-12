Сказано – сделано! Социалисты подготовили обращение в КС по поводу вчерашнего указа Санду (ВИДЕО)

Сказано – сделано! Социалисты подготовили обращение в КС по поводу вчерашнего указа Санду (ВИДЕО)

Депутаты ПСРМ Василий Боля, Григорий Новак и Александр Суходольский просят КС проверить конституционность вчерашнего указа Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицэ на должность премьер-министра, несмотря на то, что вчера в парламенте образовалось техническое большинство, которое предложило на этот пост Марианну Дурлештяну. Об этом Боля заявил на сегодняшнем брифинге для прессы. Обращение будет подано в КС сразу после сегодняшнего заседания парламента. 

Он напомнил, что решения Конституционного суда обязательны к исполнению, а 6 августа 2020 года КС постановил, что в случае наличия формализованного парламентского большинства, которое поддерживает того или иного кандидата на пост премьера, глава государства обязан выдвинуть его.

– Мы считаем, что, повторно выдвинув кандидатуру госпожи Гаврилицэ на пост главы правительства, Майя Санду нарушила положения Конституции и решения КС. Она вышла за рамки конституционности и нарушила, по нашему мнению, и клятву, которую давала при инаугурации, – сказал Боля. 

Он отметил, что социалисты просят КС в срочном порядке рассмотреть это обращение, а до тех пор – приостановить действие вчерашнего указа Санду, а также высказаться по поводу того, нарушила ли президент закон.

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