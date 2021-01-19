Сказано – сделано! Социалисты обратились в Конституционный суд по поводу бездействия Санду (ВИДЕО)

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Как и было обещано накануне, депутаты ПСРМ подали сегодня, 19 января, обращение в Конституционный суд. Социалисты просят судей КС ответить, каков максимальный срок, в течение которого президент обязан выдвинуть кандидата в премьеры после отставки правительства, и какие санкции грозят президенту в случае отказа от выдвижения кандидата в премьеры.



Социалисты отмечают, что с отставки правительства Иона Кику прошло уже 25 дней, однако Майя Санду не торопится выдвигать кандидатуру премьера. Учитывая то, что бездействие главы государства, усугубляет правительственный кризис в стране, депутаты ПСРМ обратились в КС со следующими вопросами:

Каков крайний срок, в течение которого президент должен предпринять первую попытку выдвижения кандидата в премьеры в рамках общего периода (3 месяца)? Является ли отказ президента выдвигать кандидата в премьер-министры или бездействие главы государства нарушением Конституции? Какими могут быть последствия в том случае, если президент не выдвинул кандидата на должность премьер-министра, а предусмотренный срок в 3 месяца истёк? Какими могут быть последствия в том случае, если президент выдвинул кандидата, проигнорировав временные сроки, а также в случае, если он отказывается выдвигать второго кандидата? Является ли основанием для роспуска парламента невозможность формирования правительства в течение 3 месяцев вследствие отказа главы государства от выдвижения кандидатуры премьер-министра? Какими могут быть последствия в том случае, если президент, после консультаций с парламентскими фракциями, решит, что ещё есть шансы избрать правительство голосами действующего парламента, но к тому моменту истечёт 45-дневный срок?

– Мы хотим ясности. Президент не должен играть на стороне какой-то фракции в парламенте. Глава государства обязан выдвинуть кандидата на должность премьер-министра. Социалисты настаивают на роспуске законодательного органа, а это возможно только в случае провала двух попыток избрания нового правительства, – пояснил депутат ПСРМ Василий Боля.

Напомним, накануне социалисты потребовали от Майи Санду выдвинуть кандидата в премьеры до 1 февраля.

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