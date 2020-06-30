Сказано – сделано! Корнелиу Фуркулицэ уведомил Генпрокуратуру о подкупе Штефана Гацкана

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Как и обещал сегодня утром, председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ подал обращение в Генеральную прокуратуру, в котором проинформировал о подкупе депутата Штефана Гацкана. В заявлении он упомянул и о других попытках коррумпирования некоторых депутатов фракции ПСРМ.

– По совету прокуроров и для сохранения тайны следствия содержание обращения опубликовать пока не могу. Как и весь народ, надеюсь, что правоохранители привлекут к ответственности как тех, кто покупает депутатов за миллионы долларов, так и избранника, который продал свой мандат. Повторю: Штефан Гацкан должен отказаться от мандата депутата, полученного в результате работы и усилий команды ПСРМ, – отметил Фуркулицэ на своей странице в соцсети.

Напомним, сегодня Фуркулицэ рассказал, что две недели назад Гацкан уведомил его о том, что “Про-Молдова” предложила ему 500 тысяч у.е. за выход из фракции ПСРМ и переход к вышеназванной группировке.

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