Сказано – сделано: Игорь Додон возобновил встречи с людьми в районах (ФОТО)

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Как и обещал, выйдя из-под домашнего ареста, экс-президент Молдовы отправился в территории. Сегодня Игорь Додон побывал на рынке в Бельцах, где пообщался с гражданами.

Впечатлениями от проведённых бесед он поделился на своей странице в соцсети.

– Рад снова быть рядом с людьми, в сёлах и в районах Молдовы. Хочу лично поблагодарить их за поддержку и доверие в этот сложный для меня и для моей семьи период. Я говорил, что как только выйду из-под ареста, начну встречаться с людьми во всех регионах Республики Молдова, поскольку за полгода моей изоляции произошло много серьёзных вещей и в политике, и в экономике, и в социальной жизни, и я знаю, что многие глубоко обеспокоены происходящим в стране. Многие граждане хотят понять, чего ждать дальше, какими могут быть решения, как должны поступать сегодня ответственные политики, чтобы вытащить страну из кризиса и бедности. Сегодня я в муниципии Бельцы, но вскоре отправлюсь и в другие районы, где, надеюсь, будут такие же тёплые и искренние беседы с гражданами, – отметил Додон.

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