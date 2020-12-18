Сказано – сделано: Игорь Додон передал эквивалентную выходному пособию сумму денег многодетной семье (ФОТО, ВИДЕО)

Как было обещано ранее, сегодня Игорь Додон вручил Марину Чижу, отцу восьми несовершеннолетних детей, недавно потерявших мать, сумму, эквивалентную размеру единовременного пособия, которое получает президент страны в конце своего срока.
Матушка Ирина Чиж из Кишинева недавно умерла в возрасте 38 лет от неизлечимой болезни. Отец Марин, приходской священник столичной церкви Святого Архангела Михаила, остался с тяжелым финансовым бременем из-за долгов и расходов на лечение своей жены.
Глава государства выразил слова поддержки членам семьи Чиж и, в преддверии праздника Святого Николая, считающегося защитником детей, вручил детям подарки, книги и игрушки.
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